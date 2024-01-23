Минобороны показало танковую дуэль экипажей Т-90М «Прорыв» с ВСУ за Марьинку

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск в ходе боев за освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подавили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах населенного пункта и применили комплексы активной защиты в ходе танковой дуэли. Минобороны РФ 23 января показало видео боевой работы.

Командир танка Т-90М с позывным Седой и его подчиненные не раз вступали в прямое боестолкновение с иностранной техникой ВСУ, каждый раз выходя из битвы победителями.

В ходе одного из боев на марьинском направлении экипаж танка с тралом преодолел минное поле, «пробил» первую линию обороны ВСУ и вышел на вторую линию обороны противника. При этом огнем из главного орудия российские военные нанесли урон личному составу ВСУ на опорных пунктах.

В ходе боя благодаря динамической защите российская боевая машина выдержала прямое попадание из противотанкового комплекса и благополучно вернулась в пункт дислокации, рассказали в оборонном ведомстве.

За мужество, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач на марьинском направлении специальной военной операции экипаж танка в полном составе был удостоен высоких государственных наград — орденов Мужества.

17 января Минобороны РФ показало, как экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный в лесополосе пункт временной дислокации противника и живую силу ВСУ на купянском направлении. Сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам из режима ожидания выйти на рубеж открытия огня за считаные минуты, выполнить огневое воздействие и незаметно убыть в запасные районы.

14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем. Военнослужащие рассказали, что перед ними ставят задачу накрывать огневые точки, чтобы к ним смогла подобраться пехота. Для этого экипажи ведут стрельбу из закрытых позиций.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки 25 декабря. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки Российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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