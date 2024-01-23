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В США предрекли катастрофические последствия отказа от помощи Украине

Кирби допустил отказ стран Запада от поддержки Украины вслед за США
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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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Страны Запада могут прервать поддержку Украины в том случае, если конгресс США откажется дальше спонсировать Киев. Такое мнение высказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга в понедельник, 22 января. Запись брифинга опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины», — заявил он.

Также Кирби подчеркнул, что для Киева такое развитие событий может оказаться фатальным.

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Ранее в этот день газета The Wall Street Journal предположила, что отказ Евросоюза и США от помощи Украине может толкнуть Киев на задержки зарплат и возобновление печатания денег. В 2024 году дефицит бюджета Украины оценивают примерно в $40 млрд, из которых $30 млрд страна собиралась покрыть за счет финпомощи США и ЕС.

17 января президент США Джо Байден провел встречу с законодателями палаты представителей и сената в Белом доме, чтобы пояснить, что именно «поставлено на карту для Украины». Он указал на то, что, в случае эскалации конфликта на территории стран НАТО, его жертвами станут и американские военные.

В тот же день бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заметили, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написал он с коллегами в статье для журнала Newsweek.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

1 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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