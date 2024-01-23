Безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет превысили прогноз вшестеро

За полмесяца 2024-го в казну поступило 13,5 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций — в шесть раз больше годового прогноза в 2,1 млрд. Это следует из оперативных данных на госпортале «Электронный бюджет» по состоянию на 18 января («Известия» их изучили). В число таких доходов входят сборы, которые уплачивают уходящие из РФ компании.

Фактические сборы с бизнеса превысили плановые в связи с увеличением размера сбора с 10 до 15% от суммы сделки, объяснил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов. Другая причина в том, что правкомиссия по иностранным инвестициям, которая одобряет такие сделки, была сосредоточена на рассмотрении продажи крупных активов с госучастием, добавил он.

«Вероятнее всего сборы будут на высоком уровне в первой половине 2024-го. Дело в том, что многие компании на конец 2023-го находились на фазе завершения сделок, которые будут закрыты в ближайшие месяцы», — считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

В перспективе поступления от «налога на выход» могут продолжить расти и превысить прошлогодние 116 млрд рублей, полагает Виталий Аристархов. По его словам, скорость ухода нерезидентов будет зависеть от «пропускной способности» правкомиссии и сроков рассмотрения заявок.

Согласно пояснительной записке к закону о бюджете, в 2025–2026 годах власти не ожидают никаких безвозмездных поступлений от бизнеса. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, это связано с невозможностью заранее предсказать, сколько иностранных компаний и в какой период времени захочет продать свои российские активы.

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Остались с взносом: безвозмездные сборы с бизнеса превысили прогноз вшестеро