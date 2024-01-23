Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко, известный также под псевдонимом Ефр, скончался в Санкт-Петербурге на 52-м году жизни. Эту информацию 78.ru подтвердил директор группы Денис Рачков в понедельник, 22 января.

Предполагается, что смерть Ефременко наступила на фоне хронических заболеваний.

«Всё это очень ужасно. Все разбиты, большое горе», — добавил Рачков.

Группу Markscheider Kunst основали в 1992 году в Петербурге. В команду вошли также студенты в сфере горной инженерии, откуда и пошло название группы (markscheider переводится с немецкого как «горный инженер»).

Сейчас в дискографии группы числится 11 альбомов. Музыка Markscheider Kunst первоначально писалась с уклоном в стиль рокабилли, синтез рок-н-ролла и кантри. Позже группа исполняла песни в стилях ска, румбы, сальсы и афробита, а также включила в них элементы блюза.