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Рядовой Трофимов выявил и вынудил отступить группу диверсантов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Рядовой Игорь Трофимов в составе мотострелкового подразделения нес службу на сторожевых постах, когда диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась проникнуть в тыл российских войск. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации во вторник, 23 января, рассказали в Минобороны.

Заняв выгодную позицию, рядовой Трофимов из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить.

Впоследствии рядовой Трофимов возводил фортификационные сооружения на важном участке фронта, в ходе чего применял нестандартные подходы при оборудовании позиций. Это позволило во время минометных и артиллерийских обстрелов противника сохранить жизни военнослужащих ВС РФ, сберечь вооружение и военную технику.

Тем временем танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова вел оборонительные бои, чтобы удержать рубеж на важном направлении от прорыва украинскими боевиками.

Находясь под огнем артиллерии и танков, капитан Алибеков организовал оборону на вверенном участке, распределил личный состав и бронетехнику на возможных направлениях прорыва. Танкисты батальона в ходе отражения, контрнаступления ВСУ, уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники.

Благодаря грамотным действиям капитана Алибекова и его подчиненных удалось удержать оборонительную линию и отбросить понесшего серьезные потери противника.

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Днем ранее, 22 января, командир взвода старшина Ренат Таутенов в ходе боевых действий по освобождению подразделениями Вооруженных сил (ВС) РФ населенного пункта от украинских боевиков смог лично вынести из-под огня троих раненых российских солдат.

21 января корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях российских артиллеристов. Бои теперь идут более плотные и тесные к позициям сторон. К примеру, огневая точка артиллеристов российских военных находится довольно близко к позициям врага.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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