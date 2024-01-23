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Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с начала декабря

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Фото: Unsplash
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Стоимость биткоина упала почти на 5% и впервые с начала декабря прошлого года опустилась ниже $40 тыс. Об этом в понедельник, 22 января, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно данным площадки, падение криптовалюты за сутки составило -4.2%.

До этого, 11 января, комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила торговлю фондами на биткоин. Фонды будут размещать и торговаться на зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг, которые регулируются и обязаны следовать необходимым правилам для предотвращения мошенничества и манипуляций.

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Ранее, 8 января, стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила $46 тыс. впервые с 4 апреля 2022 года. Согласно данным площадки, рост валюты за сутки составил +6,64%.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 4 декабря 2023 года связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

1 ноября 2023 года стало известно, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.

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