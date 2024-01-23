Сийярто заявил о проявленном в Киеве премьером Польши неуважении к Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 22 января, заявил, что нападки, с которыми обрушился на премьер-министра страны Виктора Орбана глава кабинета министров Польши Дональд Туск во время визита в Киев, «не соответствуют европейским нормам и принципам».

Сийярто так отреагировал на отчет венгерского посольства в Киеве, в котором говорится о попытках Туска подвергнуть Орбана недопустимой критике за его нежелание поставлять оружие на Украину и призывы к скорейшему прекращению конфликта.

«Подобные нападки со стороны премьер-министра Польши свидетельствуют о его полном неуважении к премьер-министру Венгрии. <...> Мы настаиваем на том, что на Украине должен быть мир как можно скорее, даже если у Дональда Туска другое мнение, и он занимает позицию в поддержку продолжения [конфликта]», — заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Ранее в этот день польский премьер-министр Дональд Туск на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в ходе своего визита в Киев заявил, что страны обсуждают оборонный проект, согласно которому планируется строительство совместных предприятий по производству вооружений.

Зеленский, в свою очередь, по итогам встречи заявил, что Киев будет в кредит закупать оружие у Варшавы. Он также поблагодарил Польшу за новый пакет военной помощи.

До этого, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он призвал продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Дуда подчеркнул, что Варшава передала Киеву «огромное количество военной техники и была одним из организаторов танковой коалиции».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.