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Автомобилистке вынесли приговор за пьяный наезд на подростка под Томском

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Суд в Томской области вынес приговор 37-летней автомобилистке, которая в состоянии алкогольного опьянения села за руль и сбила на обочине 15-летнюю девочку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел 10 июля 2023 года в селе Лучаново под Томском. Женщина за рулем Nissan X-Trail не справилась с управлением и сбила девочку-подростка, которая шла по обочине по направлению движения авто.

Автомобилистка с места происшествия скрылась. Девочка-пешеход получила многочисленные телесные повреждения, позже квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, пишет РИА «Томск».

Как выяснилось, 37-летняя томичка управляла внедорожником в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее она была лишена водительских прав. В момент инцидента женщина направлялась на озеро.

Томский районный суд признал автомобилистку виновной по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места его совершения»), а также по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления»).

Женщину приговорили к четырем годам колонии-поселения, а также лишили водительских прав на пять лет.

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