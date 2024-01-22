Автомобилистке вынесли приговор за пьяный наезд на подростка под Томском
Суд в Томской области вынес приговор 37-летней автомобилистке, которая в состоянии алкогольного опьянения села за руль и сбила на обочине 15-летнюю девочку. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Наезд произошел 10 июля 2023 года в селе Лучаново под Томском. Женщина за рулем Nissan X-Trail не справилась с управлением и сбила девочку-подростка, которая шла по обочине по направлению движения авто.
Автомобилистка с места происшествия скрылась. Девочка-пешеход получила многочисленные телесные повреждения, позже квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, пишет РИА «Томск».
Как выяснилось, 37-летняя томичка управляла внедорожником в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее она была лишена водительских прав. В момент инцидента женщина направлялась на озеро.
Томский районный суд признал автомобилистку виновной по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места его совершения»), а также по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления»).
Женщину приговорили к четырем годам колонии-поселения, а также лишили водительских прав на пять лет.