Совкомбанк сообщил об открытии ООН рублевого счета в РФ

Организация Объединенных Наций (ООН) открыла банковский счет в одной из российских кредитных организаций, не подпадающих под санкции, для осуществления операций в рублях, заявил 22 января Совкомбанк.

«Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», — сообщили в банке.

В кредитной организации добавили, что банк является одним из самых активных участников Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI). Это позволяет применять лучшие мировые практики ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в России.

Комментариев со стороны ООН пока не поступало.

26 декабря 2023 года руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Александр Боциев в беседе с «Известиями» рассказал об основных трендах развития банковских технологий в 2024 году. Среди основных направлений — формирование технологической независимости российского финансового сектора, развитие цифрового рубля и прогрессивных методов оплаты.

22 декабря президент США Джо Байден подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса России. Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

При этом еще в начале декабря российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.