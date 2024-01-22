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СМИ сообщили о гибели сына французского генерала в Харькове

Sputnik: сын французского генерала погиб при ударе по наемникам в Харькове
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Фото: соцсети
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При ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове погиб сын французского генерала Фредерика Дриона Алексис. Об этом сообщает новостное агентство Sputnik Mundo в понедельник, 22 января.

Алексис Дрион служил в рядах второго батальона международного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его отец Фредерик был назначен генералом запаса во Франции в 2001 году, а перед этим носил звание полковника кавалерии, уточняется в публикации.

Кроме того сообщалось, что во время службы в международном легионе ВСУ Алексис взял себе псевдоним Алекс Дрипако.

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19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Тогда же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Он подтвердил, что есть определенное количество французов, которые отправились в ряды украинской армии. По определению эти люди не имеют связи с ВС Франции, не носят соответствующей формы и не относятся к военным институтам страны, отметил министр.

При этом 20 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину. По его словам, «Франция должна навести порядок и не ввязываться в этот конфликт».

Позже, 22 января, источник сообщил о прибытии на Украину более 300 французских наемников с начала проведения специальной военной операции (СВО). Также он подчеркнул, что по состоянию на январь 2024 года на территории Украины остались только 50 военных из Франции.

В этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Париж проявляет лицемерие, когда отказывается признавать наличие французских наемников в Донбассе. Он отметил, что информация об участии наемников из Франции на стороне вооруженных формирований Украины подтверждается в том числе данными разведки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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