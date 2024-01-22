Суд в Москве признал банкротом сервис доставки PickPoint
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», владеющее сервисом доставки Pickpoint. Об этом в понедельник, 22 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел.
Суд открыл в отношении имущества должника конкурсное производство. Наблюдение, начальная процедура банкротства, была введена в компании в июле по ее собственному заявлению.
В определении суда о введении наблюдения также отмечалось, что задолженность фирмы по зарплате составляла более 19,5 млн рублей. В свою очередь, должник в суде заявил, что его счета заблокированы, а возможность в полном объеме погасить кредиторские задолженности отсутствует, уточняет агентство.
4 апреля прошлого года сообщалось, что PickPoint принял решение прекратить работу в России. 5 апреля «Известиям» на горячей линии сервиса подтвердили, что компания приостановила работу.
В феврале в PickPoint сообщили о частичном ограничении на услугу логистики возвратов. Генеральный директор Надежда Романова объяснила приостановку работы сети в некоторых регионах затруднениями в финансировании западными акционерами.