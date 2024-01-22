Жителя Алтая задержали за незаконный отстрел сибирской косули
В Завьяловском районе Алтайского края по подозрению в незаконном отстреле косули сибирской задержан 62-летний житель поселка Малиновский. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное ГУ МВД России.
По данным следствия, 62-летний мужчина на принадлежащем ему автомобиле поехал на охоту на зайца в компании со своим сыном и его знакомым. Двое 39-летних мужчин пошли на загон зайцев, а старший, оставшись один, заметил четырех косуль, в которых произвел пять выстрелов. Одно из животных упало, остальные убежали. Тушу убитой косули мужчина увез домой, где разделал на части, а мясо перекрутил на фарш.
В воскресенье, 21 января, в поле в 9 км от села Завьялово следы отстрела обнаружил председатель районной общественной организации охотников и рыболовов.
Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». Как уточняет altapress.ru, причиненный охотничьему фонду ущерб оценивается в 40 тыс. рублей, причиненный вред — в 200 тыс. рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.