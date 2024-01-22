Спрятавший тело девушки у мусорного бака в Воронеже рассылал видео с ее трупом
28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в Воронеже 17-летней девушки, разослал видео с трупом несовершеннолетней своим знакомым. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил источник «Известий».
«Убийца попросил каждого из знакомых прислать ему аккаунты в мессенджере, и отправил им видео, в котором было изображено тело убитой девушки», — рассказал собеседник.
При этом злоумышленник совершил убийство 17 января, а кадры разослал двумя днями позднее, 19-го числа. После получения видео один из знакомых убийцы обратился в полицию, рассказал источник.
Связанное тело девушки-подростка нашли в Воронеже ранее в понедельник. По данным источника «Известий», тело лежало у мусорного бака в сумке-бауле с вещами, оно было связано веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты.
В убийстве заподозрили знакомого девушки — 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области, которого на данный момент разыскивают.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).