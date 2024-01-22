Кабмин РФ утвердил перечень видов дорогостоящего лечения за счет средств ИИС-3
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил перечень видов дорогостоящего лечения, которые можно оплатить за счет средств индивидуального инвестиционного счета ИИС-3 без его закрытия. Об этом 22 января сообщили на сайте Минфина РФ.
Так, в список было включено 18 видов лечения. В частности, хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаз и слухового аппарата.
Кроме того, в этот список входит пересадка клапанов сердца, хирургическое заболевание аорты, доброкачественной опухоли мозга, а также лечение осложненных форм сахарного диабета и орфанных заболеваний.
«В перечень вошли все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов», — добавили в Минфине.
Как уточняется, распоряжение является частью работы по реализации новых норм Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Ранее, 15 января, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ разработать до 1 марта 2024 года механизм страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на сумму до 1,4 млн рублей для одного человека.
Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям», что такая мера повысит привлекательность ИИС-3. При этом он отметил, что человек может иметь до трех ИИС.