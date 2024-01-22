Дополнительный круглосуточный травмпункт откроют на севере Тамбова
На базе новой поликлиники на севере Тамбова откроют круглосуточный травмпункт. Об этом сообщает региональное правительство.
«Принято решение открыть еще один травмпункт в областном центре. Он разместится в новой поликлинике на севере Тамбова, которую построили по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», — говорится в сообщении властей.
Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», строительные работы на объекте уже завершены, ведется подготовка к открытию и приему пациентов.
В настоящее время круглосуточные травмпункты работают на базе детской областной больницы и больницы имени архиепископа Луки. По словам и.о. министра здравоохранения Алексея Овчинникова, в последнюю ежедневно обращаются от 59 до 244 человек, что свидетельствует о высокой нагрузке на медиков.