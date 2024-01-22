Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет
Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны предложение о запрете на 50 лет транспортного сообщения с Россией. Об этом 22 января сообщило украинское издание «Экономическая правда» с ссылкой на распоряжение кабмина республики.
В частности, запрет будет распространяться на любое транспортное сообщение с Россией, в том числе автомобильное, железнодорожное, авиационное и судоходное.
Распоряжение было подписано премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 19 января и опубликовано на сайте кабинета министров страны. Согласно документу, в течение 10 дней после подписания украинский кабмин должен предоставить соответствующие предложения по санкциям против транспортного сектора РФ на рассмотрение СНБО.
Ранее, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении антироссийских санкций. В расширенный санкционный список попали еще восемь человек и 15 компаний. Большинство организаций, против которых введены рестрикции, находятся на территории Крыма и Запорожской области.
18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.
Официальный представить Кремля Дмитрий Песков назвал 12-й пакет санкций против России санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия была к этому готова и будет их обходить.