В пространстве Москвы на выставке «Россия» анонсировали молодежную неделю

Посетителям московского стенда на Международной выставке-форуме «Россия» представят ориентированные на молодежь проекты и расскажут о волонтерстве и развитии карьеры. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что молодежная неделя пройдет на площадке Москвы с 24 по 28 января. «Совсем недавно Москву вместе с Владивостоком назвали молодежными столицами страны в 2024 году. Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке «Россия» узнать о проектах для молодежи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», — подчеркнула Сергунина.

24 января в пространстве Москвы пройдет занятие по актерскому мастерству, импровизации и технике речи, а также практикум по ораторскому искусству. На следующий день эксперты московского проекта «ВРаботе» проведут тренинг, посвященный взаимодействию в команде. Затем запланирована лекция «Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры».

26 января в той же локации пройдет презентация проектов ресурсного центра «Мосволонтер», а также состоится мастер-класс, участники которого под руководством художников смогут создать индивидуальный дизайн футболки. 28 января посетители стенда узнают о проектах и мероприятиях для молодежи, запланированных в столице в этом году.

С 24 по 26 января в Москве пройдут «Дни студенчества». Молодые люди смогут покататься на катках, принять участие в конкурсах и квестах, сходить на экскурсии в музеи. Также запланированы концерты, спортивные соревнования и фестиваль предпринимательства. Обладатели студенческих билетов, а также девушки с именем Татьяна могут пройти на большинство мероприятий бесплатно по предварительной регистрации.