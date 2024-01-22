Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего парня
Полицейские задержали жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, сообщили 22 января в ГУ МВД по Татарстану.
Хулиганом оказался 17-летний юноша. По его словам, инцидент произошел на улице Чулман. У него возник словесный конфликт, из-за которого он ударил мужчину по лицу и убежал.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — приводит сообщение МВД «Матч ТВ».
Об инциденте сообщалось 20 января. Неизвестный напал на Леонтьева в Нижнекамске. Тренеру удалось избежать серьезных травм, позже он обратился в полицию.
Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. Он также работал в «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте» и «Адмирале».