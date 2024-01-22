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Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего парня
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Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего парня

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Фото: ТАСС/Семен Середа
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Полицейские задержали жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, сообщили 22 января в ГУ МВД по Татарстану.

Хулиганом оказался 17-летний юноша. По его словам, инцидент произошел на улице Чулман. У него возник словесный конфликт, из-за которого он ударил мужчину по лицу и убежал.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — приводит сообщение МВД «Матч ТВ».

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Об инциденте сообщалось 20 января. Неизвестный напал на Леонтьева в Нижнекамске. Тренеру удалось избежать серьезных травм, позже он обратился в полицию.

Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. Он также работал в «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте» и «Адмирале».

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