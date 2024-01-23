Россиянам окажут бесплатную юрпомощь при подаче исков к Германии

Россиянам, семьи которых пострадали в Великую Отечественную войну, предлагают оказывать бесплатную юрпомощь при подаче исков к Германии. Как выяснили «Известия», такой законопроект 23 января будет внесен в нижнюю палату депутатами Госдумы.

«Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам по открытию искового производства против государства ФРГ по вопросу возмещения вреда гражданам, причиненного вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией в период Великой Отечественной войны, будет способствовать восстановлению исторической справедливости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводилась в соответствии с планом голода (план статс-секретаря министерства продовольствия и сельского хозяйства Герберта Бакке) и генеральным планом «Ост», направленными на уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях.

«Результатами проведения нацистской политики стали потери гражданского населения порядка 14 млн человек вследствие гуманитарной катастрофы, бомбежек, военных преступлений, угона мирных жителей на работы в Германию, повышенной смертности, голода, а также блокады Ленинграда», — говорится в документе.

«В наше время история во многом повторяется. Хорошо известно, что сегодня Германия предоставляет более половины помощи ВСУ от всего объема финансов и оружия, поступающего на Украину по линии Евросоюза. Таким образом, Германия напрямую спонсирует современный фашизм, и в том числе по вине Германии на территории новых российских регионов постоянно гибнут мирные люди», — пояснил причину разработки законопроекта глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, нацистские преступления не имеют срока давности и поэтому при поддержке российского государства необходимо организовать серию исков к современной Германии по вопросу возмещения вреда, причиненного людям в годы ВОВ.

Ранее, в феврале прошлого года, президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде указал на то, что не бывает будущего без знания прошлого и без понимания того, на какой земле живет народ и благодаря кому он живет на своей земле. Работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны, которая ведется сейчас в России, будет продолжена дальше, отметил российский лидер.