Отец выжившего при крушении самолета Falcon 10 пилота рассказал о заслуге сына

Отец пилота Аркадия Грачева, выжившего при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, 22 января в разговоре с «Известиями» рассказал о поступке сына, который спас жизни людей.

«В чудо не верили, но поехали на службу в храм и молились. Родные звонили и соболезновали. Внезапно приходит звонок во время службы о том, что четверо выжили. У меня была истерика. Я сказал, что даже если не Аркадий выжил, то он спас четыре души. Я представляю, как они в буран в горах приземлили самолет», — поделился Юрий Грачев.

Отец пилота отметил, что летчик «родился в рубашке».

«Вчера все приносили соболезнования, а сегодня поздравляли с рождением сына», — рассказал мужчина.

По его мнению, пилоты самолета — герои, поскольку они не потеряли самообладание в горах с двумя выключенными двигателями.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска, передает источник «Известий». Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. В МИД РФ сообщили, что супруги погибли.

В Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

22 января стало известно, что пострадавшие при падении самолета находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет.