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Премьер Украины сообщил о $3,5 млрд полученной от Польши помощи с 2022 года

Шмыгаль: Украина с 2022 года получила от Польши почти $3,5 млрд помощи
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Украина с 2022 года получила от Польши почти $3,5 млрд военной помощи. Об этом 22 января сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За 698 дней с начала военной операции Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти $3,5 млрд», — написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль уточнил, что в эту военную помощь вошли сотни танков, самолеты, вертолеты, системы противовоздушной обороны (ПВО), зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), БМП и БТР, а также противотанковые средства, артиллерия и боеприпасы.

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Ранее в этот день польский премьер-министр Дональд Туск на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в ходе своего визита в Киев заявил, что страны обсуждают оборонный проект, согласно которому планируется строительство совместных предприятий по производству вооружений.

Зеленский, в свою очередь, по итогам встречи заявил, что Киев будет в кредит закупать оружие у Варшавы. Он также поблагодарил Польшу за новый пакет военной помощи.

До этого, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он призвал продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Дуда подчеркнул, что Варшава передала Киеву «огромное количество военной техники и была одним из организаторов танковой коалиции».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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