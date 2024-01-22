Реставрация храма-памятника павшим воинам в Казани стартует в 2024 году
В Казани в 2024 году начнется реставрация храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году. Об этом председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил на заседании коллегии ведомства.
«Долгожданным событием станет начало работ на уникальном по красоте и значению памятнике павшим воинам на реке Казанке. Удалось получить финансовую поддержку на федеральном уровне», — цитирует спикера ИА «Татар-информ».
По словам Гущина, проект реставрации сложный. Помимо работ в самом храме, запланировано берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории.
Храм-памятник построен в 1813–1823 годах на берегу реки Казанки архитектором Александром Шмидтом по проекту Николая Алферова.