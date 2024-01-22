Жена пилота разбившегося самолета Falcon 10 рассказала о его состоянии

Жена пилота Дмитрия Белякова, выжившего при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, 22 января в разговоре с «Известиями» рассказала, что ему предстоит восстановление здоровья.

«Мы ждем, вся информация, собственно, из новостей. Я думаю, что просто Дима, наверное, не может разговаривать. Мы звонили в посольство, там не было ответа. Звонили в Росавиацию, там та же информация, что и на сайте официальном опубликована. Ждем», — поделилась она.

По ее словам, Белякову еще предстоит многое, в том числе восстановление здоровья.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска, передает источник «Известий». Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. В МИД РФ сообщили, что супруги погибли.

В Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

22 января стало известно, что пострадавшие при падении самолета находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет.