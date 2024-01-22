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Курс доллара снизился до 87,8 рубля по итогам торгов 22 января
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ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных боеприпасов на Украине

Графика. Как побороть хандру

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