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«Технолидеры Москвы» представили проекты потенциальным инвесторам

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Победители чемпионата «Технолидеры Москвы» презентовали свои проекты потенциальным инвесторам и профильным экспертам. Авторы трех лучших разработок получили гранты, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа помогает найти и поддержать талантливых ребят, которые делают первые шаги в сфере высоких технологий. Самым юным из них — 14 лет, самым старшим — 23 года. Участвуя в чемпионате, молодые разработчики получают возможность проконсультироваться с успешными предпринимателями, доработать свои продукты и привлечь финансирование», — рассказала Сергунина.

В рамках демодня проекты конкурсантов оценивало экспертное жюри.

Главный приз в размере 150 тыс. рублей присудили за мобильную водородную электростанцию, представленную коллективом студентов трех профильных вузов. Это же технологическое решение получило 100 тыс. рублей от Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы.

Второе место занял сервис перезаправки специализированных трубок для лазерных станков. Проект разработали выпускники детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Размер поддержки — 120 тыс. рублей.

На третьем месте — установка для утилизации пластика «Ем Полимер», которую создал семиклассник из гимназии «Сколково».

Не остались без поощрений и другие участники демодня. Благотворительный фонд «Система» отметил четыре проекта. Авторы трех из них смогут пройти стажировки в профильных компаниях и получить стипендии в размере от 5 до 25 тыс. рублей. А разработчика системы промышленного клининга окон и фасадов пригласили присоединиться к Междисциплинарной школе информационных и биотехнологий для талантливых и мотивированных школьников в «Физтех-лицее» имени П.Л. Капицы.

Представители столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости пригласили к сотрудничеству и пилотированию проектов сразу три коллектива, в том числе команду Московского авиационного института с их системой роботов-дронов для уборки территорий. А директор Центра водородной энергетики отметил персональным призом в размере 50 тыс. рублей авторов музыкального проекта по производству электрогитар.

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