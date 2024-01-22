Адвокат Блиновской прокомментировала ее перевод в СИЗО

Заключение под стражу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, является суровой мерой, заявила 22 января журналистам адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

«Я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна до приговора суда. Такая суровая мера избирается в исключительных случаях. Я для нее оснований в настоящем случае не вижу», — сказала Сальникова после судебного заседания.

По словам адвоката блогера, Блиновская 22 января приехала на допрос, однако в итоге ей предъявили обвинения и привезли в суд. При этом Сальникова признала, что обвиняемая нарушала домашний арест, так как она общалась с одним из свидетелей по делу.

Таким образом юрист прокомментировала решение суда Москвы от 22 января о заключении Блиновской под стражу из-за «неоднократных нарушений ранее избранной меры пресечения». Блогер пробудет в СИЗО до 26 апреля 2024 года. До этого она находилась под домашним арестом.

Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. В конце октября ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

В начале декабря прошлого года ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля. Позже «Известия» выяснили, что долг блогера вырос до 1,4 млрд рублей.

Также в том месяце стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.

Сейчас в отношении Блиновской расследуется уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.