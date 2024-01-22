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Парламент Турции обсудит членство Швеции в НАТО до конца недели

Bloomberg: парламент Турции на этой неделе проголосует о членстве Швеции в НАТО
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Фото: ТАСС/EPA
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Парламент Турции проголосует по вопросу вступления Швеции в НАТО до конца текущей недели. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Bloomberg со ссылкой источник в турецком правительстве.

По его информации, Партия справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с союзной Партией националистического движения (MHP) будут добиваться одобрения ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Если им это удастся, Венгрия останется последним противником расширения блока в Северную Европу, отметили журналисты.

Телеканал CNN Turk в то же время уточнил, что парламентское обсуждение может состояться уже во вторник, 23 января.

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Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что рассмотрит вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

До этого, 16 ноября 2023 года, члены турецкой парламентской комиссии по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

В октябре Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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