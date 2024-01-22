Курс доллара снизился до 87,8 рубля по итогам торгов 22 января

Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже 22 января опустился на 40 копеек до 87,8 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро, в свою очередь, опустился на 39 копеек, до 95,81 рубля, а юаня — на 3 копейки, до 12,19 рубля.

18 января финансовый аналитик Артем Звездин рассказал «Известиям», что курс российской валюты может укрепиться до 83–85 рублей за доллар к концу января. Он уточнил, что на рынке создается дисбаланс предложения, что и укрепляет национальную валюту.

10 января опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.