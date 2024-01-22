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ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных боеприпасов на Украине

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в украинском конфликте крайне беспокоят, заявил 22 января на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэжи Эбо.

«Любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов, в том числе соответствующих резолюций СБ ООН. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность», — отметил он, трансляция заседания ведется на YouTube-канале организации.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов.

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Ранее, 9 января, российские силы обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины на купянском направлении. Уточняется, что один из кассетных снарядов при обстреле населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ) попал во двор частного дома.

В сентябре 2023 года командир мотострелкового отделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сообщал, что ВСУ используют поставляемые Западом кассетные боеприпасы для дистанционного минирования территорий Харьковской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил России. Он уточнил, что после каждого обстрела выходит инженерная группа разминирования и уничтожает найденные боеприпасы калибра артиллерийского снаряда 155 мм.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, передачу, а также накопление. Договор вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, однако только 110 ратифицировали. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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