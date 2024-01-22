Лавров заявил о блокировании США расследования взрывов на «Северных потоках»

США блокируют любые попытки провести честное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом 22 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование (взрывов на «Северных потоках». — Ред), а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением», — сказал он.

По словам Лаврова, конфликт на Украине направлен не только против России, но и против Европы. США лишили ее энергетической независимости, тем самым устранив своего экономического конкурента, отметил глава МИД РФ.

Ранее, 8 января, газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Польши скрывали от европейских следователей важные доказательства на тему подрыва «Северных потоков». По словам европейских следователей, работающих над этим делом, польские официальные лица отказались сотрудничать с международным расследованием саботажа «Северных потоков» и не раскрыли потенциально важные доказательства.

До этого, 18 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию, что за подрывами на «Северных потоках» могут стоять западные спецслужбы. По его словам, есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвуют и продолжают участвовать в террористических актах».

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.