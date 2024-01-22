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Эксперт по питанию предостерегла от увлечения диетическими марафонами

Эксперт по питанию Раева: при борьбе с ожирением надо слушать специалистов
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Фото: Global Look Press
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Рост числа новых случаев ожирения вызван неправильным питанием и повальным увлечением советами фитоняшек. Об этом начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала в понедельник, 22 января.

По словам специалиста, к ожирению приводят малоподвижный образ жизни, стрессы и всевозможные диетические марафоны.

«Любая диета должна быть сбалансированной, обеспечивать организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Слушать нужно специалистов, а не блогеров. Многие начинают заниматься спортом, что хорошо, но после физических нагрузок нельзя идти и наедаться фастфудом», — сказала Раева в беседе с «Абзацем».

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Ранее в этот день ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова объяснила в беседе с «Известиями» рост числа новых случаев ожирения в РФ.

По ее словам, рост больных ожирением во многом связан с проводимой в Российской Федерации информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и, как следствие, возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой.

В соответствии с данными Росстата, отмечается рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год, сообщает телеканал «Звезда». Так, в 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021-м — 383 тыс., а в 2022 году было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения.

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