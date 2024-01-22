Производство молока и мороженого резко выросло на Ставрополье

Производство молока выросло на 5,2% в Ставропольском крае в 2023 году. Валовый надой во всех категориях хозяйства составил 566,5 тыс. т, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков в своих соцсетях.

Улучшению показателей поспособствовала реализация инвестпроекта на 9 тыс. молочных коров в Шпаковском округе. Пока в молочно-товарном комплексе содержится 3,5 тыс. буренок, суточное валовое производство молока — более 160 т. В планах предприятия выйти на 90–100 тыс. т в ежегодно, пишет ИА StavropolMedia.

Как отмечает NewsTracker, росту качественных и количественных показателей в животноводстве помогают и меры господдержки. В 2024 году на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока выделена субсидия в размере 187,2 млн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

Также в 2023 году в Ставропольском крае на 15% увеличилось производство мороженого. По данным Минэкономразвития, в регионе произвели около 11 тыс. т сладкого лакомства.