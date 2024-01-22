Основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«В связи с неоднократным нарушением меры пресечения в виде домашнего ареста Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил Блиновской меру пресечения на заключение под стражу сроком до 26 апреля 2024 года. Блогер взята под стражу в зале суда», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Соответствующее ходатайство ранее в этот день подали следователи столичного СК. До этого блогер находилась под домашним арестом, который был продлен до 26 января 2024 года.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил 22 января «Известиям», что Блиновской может грозить до 10,5 года колонии. Эксперт напомнил, что в настоящий момент блогер имеет обвинения как минимум по трем статьям УК. При этом если обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям и хотя бы одно из преступлений относится к тяжким или особо тяжким, то применяется правило сложения сроков, пояснил юрист.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. В конце октября ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Сейчас в отношении Блиновской расследуется уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.

Также обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов и 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля. Позже «Известия» выяснили, что долг блогера повторно вырос до 1,4 млрд рублей.

Также в том месяце стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.