Трубное время: зачем иностранцы охотятся за активами завода из Липецка

Казалось бы, какой интерес в современных геополитических условиях может вызывать у компании с Кипра предприятие, расположенное в далеком российском Липецке. А интерес, как выяснилось, самый неподдельный — если учесть, что к процессу напрямую причастны иностранные граждане из не самых дружественных стран Европы, напрямую связанные с НАТО и западными спецслужбами, а упомянутое предприятие выпускает военную продукцию для гособоронзаказа. Именно эти стороны и стали участниками судебных тяжб между кипрской «Фэдокс Трейдинг Лимитед» и липецкой трубной компанией «Свободный сокол». Основная цель иностранцев — полный отказ российского предприятия от исполнения обязательств перед Минобороны РФ и его последующее банкротство, полагает источник «Известий» в силовых структурах. В чем суть спора и какое отношение к бесконечным судебным искам имеют западные спецслужбы — в нашем материале.

Кто с кем судится

В ближайшее время Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит претензии кипрской «Фэдокс Трейдинг Лимитед» к липецкой трубной компании «Свободный сокол». В 2021 году ее иностранные владельцы продали российским партнерам 60% доли этого завода, но «внезапно» решили оспорить сделку и вернуть предприятие под свой контроль.

Нетрудно догадаться, что за обычным, казалось бы, спором собственников скрывается куда более серьезный конфликт. «Свободный сокол» внесен правительством РФ в список системообразующих предприятий. Он производит чугунные трубы для водопроводов и вооружение в рамках гособоронзаказа. А бывшие совладельцы-иностранцы могут быть связаны с иностранными спецслужбами.

— Основная цель нынешних судебных исков со стороны «Фэдокс Трейдинг Лимитед» — вернуть предприятие под свой контроль, полностью отказаться от исполнения обязательств компании в интересах Минобороны России, а затем обанкротить системообразующее предприятие, — уверен источник «Известий» в силовых структурах.

По информации собеседника редакции, попытки «отжать» завод иностранные спецслужбы курируют через ближайших родственников представителя компании «Фэдокс» в России Антона Бабуцидзе — гражданина Грузии с видом на жительство в Швейцарии. Интересно, что зарабатывать деньги человек, обладающий паспортами двух европейских стран, почему-то предпочитает в России.

История вопроса

До 2021 года у липецкой трубной компании «Свободный сокол» было два совладельца — россиянин Игорь Ефремов (40% акций) и кипрская компания «Фэдокс Трейдинг Лимитед» (60%). Гендиректором последней была гражданка Литвы Вайда Нармонтайте, а интересы компании на территории России представлял уже упомянутый Антон Бабуцидзе.

Конфликт между собственниками начался, когда вскрылась схема фактического хищения денег у предприятия. В ходе аудиторской проверки выяснилось: будучи гендиректором завода, представитель кипрской компании «Фэдокс» Антон Бабуцидзе заключал заведомо невыгодные контракты на поставки труб в Европу — по ценам значительно ниже себестоимости, сообщил источник «Известий». Покупателями «неожиданно» оказались европейские компании, подконтрольные Бабуцидзе. Они перепродавали продукцию, аккумулируя прибыль у себя.

Ущерб предприятию от этих действий аудиторы оценили в 140 млн, сообщил собеседник «Известий» в правоохранительных органах. По словам Игоря Ефремова, в результате заключения невыгодных контрактов на экспорт в 2021 году «Свободный сокол» едва не обанкротился: на складах не было сырья, а на счетах — денег, только долги.

В какой-то момент ситуация изменилась — в 2021 году компания «Фэдокс Трейдинг Лимитед» продала свою долю гражданину Российской Федерации. Таким образом предприятие стало полностью российским.

Документы-основания для совершения сделки были оформлены в соответствии с кипрским законодательством. Все полномочия ее участников проверил и подтвердил также нотариус в России.

Но в суде первой инстанции, когда экс-владельцы попытались оспорить сделку, Вайда Нармонтайте — опять же «неожиданно» — заявила, что документы, которые были задействованы в сделке, подделаны.

Российская сторона эти аргументы отвергает. По словам Игоря Ефремова, в суды были представлены все доказательства законности сделки, в том числе показания нотариуса, заверенные кипрским судом, видеозаписи показаний нотариусов, подтверждающих, что они оформляли документы, а также подтверждение подлинности документов от министерства юстиции Кипра.

Тем не менее суды по этому вопросу длятся до сегодняшнего дня. Очередной процесс как раз и пройдет в Арбитражном суде Липецкой области в ближайшее время.

«Известия» направили запросы в СК и прокуратуру Липецкой области с просьбой прокомментировать результаты проверок в отношении компании «Фэдокс».

Чем занимается «Свободный сокол»

ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» — единственное предприятие в России и странах СНГ, производящее трубы для систем питьевого водоснабжения и водоотведения из высокопрочного чугуна. Оно занимает четверть российского рынка труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ. Но что еще важнее — исполняет контракты с Минобороны в рамках гособоронзаказа. Предмет контрактов не разглашается, но Игорь Ефремов сообщил «Известиям», что это производство было налажено уже в ходе СВО.

— Минпромторг попросил нас освоить производство вооружения под гособоронзаказ, — отметил Ефремов. — Это изделие на протяжении 30 лет не применялось, технология его производства считалась утраченной. В итоге была создана кооперация более чем из десятка предприятий. Мы за два месяца построили новое производство, закупили дорогостоящее оборудование, в течение двух месяцев наладили производство и начали выдавать продукцию, которая идет в зону СВО. Сейчас находимся в стадии подписания договоров, чтобы производить и другие военные позиции. На следующей неделе ждем технологов из Минобороны.

Кроме того, уже по своей инициативе, не в рамках ГОЗ, предприятие начало выпускать чугунные печки-буржуйки, которые можно использовать в полевых условиях, и пулеметные гнезда.

— Эту продукцию мы делаем за свой счет, бесплатно поставляем в зону СВО. Это наша инициатива, так мы помогаем своей стране, — заявил Игорь Ефремов.

Помимо этого, ЛТК создала волонтерское движение «Я, мы — крепкий тыл!» и на постоянной основе оказывает помощь участникам СВО. Оно открыло первый гуманитарный пост частной компании на новых территориях — в Запорожской области. По словам Ефремова, «Свободный сокол» за собственные средства построил водовод в Мариуполе.

— Из-за активной позиции предприятия в наш адрес неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, — сказал он.

Завод, производящий продукцию для создания и поддержания жизненно важной инфраструктуры, безусловно, стратегическое предприятие, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Речь идет, в частности, о налаживании инфраструктуры на освобожденных территориях новых регионов России. Кроме того, продукция завода крайне важна и для других регионов.

— После нехорошего опыта, связанного с котельной патронного завода в Климовске, стало понятно, какое внимание следует уделять и вопросам состояния предприятий ОПК, и в целом вопросам обеспечения сохранности коммунальной инфраструктуры, — полагает эксперт.

Помимо этого, продукцией завода вполне могут пользоваться подразделения в составе инженерных войск, одна из задач которых — водоснабжение наших войск как в местах постоянной, так и временной дислокации, отметил Перенджиев.

— «Свободный сокол» нельзя отдавать в иностранные руки в условиях СВО, потому как есть большой риск, что могут начать организовываться скрытые диверсии. Я бы еще обратил внимание, что у них есть испытательная лаборатория. Там вполне могут проводиться испытания, в том числе и в интересах ВПК, — уточнил он.

Кто такой Антон Бабуцидзе

Экс-гендиректор завода Антон Бабуцидзе был связан с банкротством крупных российских предприятий, указал Игорь Ефремов. Он назвал, в частности, банк «Тульский промышленник», НПО «Гидроуголь», шахту «Анжерская-Южная», СПП «Ефремовское», Суворовскую птицефабрику, ООО «Черметтрейд».

Эту информацию подтвердил и источник «Известий» в правоохранительных органах.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в 2013 году обращался в Генпрокуратуру, СКР и МВД с просьбой объявить Антона Бабуцидзе в федеральный розыск. В то время Бабуцидзе был совладельцем обанкротившейся угольной шахты «Анжерская-Южная». Тогда, как выяснили «Известия», Бабуцидзе был объявлен в розыск, но потом был оттуда исключен.

Особое внимание стоит обратить на сына Антона Бабуцидзе Александра — иностранные спецслужбы могут контролировать процесс возврата контроля над заводом именно через него, полагает собеседник «Известий» в силовых структурах.

— Александр Бабуцидзе — гражданин Швейцарии и, предположительно, может быть связан со спецслужбами стран НАТО, — заявил источник. — В настоящее время он является специальным политическим советником НАТО в штаб-квартире KFOR в Косово. До этого занимал должность руководителя группы международного командования Вооруженных сил Швейцарии, являлся сотрудником Женевского центра по управлению сектором безопасности.

Люди, занимающие подобные должности в структурах НАТО, определенно имеют связи с западными спецслужбами, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Чаще всего эти все структуры друг в друга интегрированы, — рассказал он «Известиям». — Или по крайней мере находятся под очень жестким контролем спецслужб.

Оперативно связаться с Антоном и Александром Бабуцидзе «Известиям» не удалось.

Каким будет решение суда

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, у иностранной компании не получится вернуть свои активы назад.

— Раз сделка была закрыта, а активы переданы российскому резиденту, обсуждать нечего. Особенно когда речь касается оборонки, — сказал сенатор «Известиям». — Ничего у них не получится. Я понимаю, что им хочется возвращать лакомые кусочки нашей экономики, которые они потеряли.

Владимир Джабаров подчеркнул, что сейчас российская экономика находится на подъеме, и назвал верным решение российского бизнеса отстоять у кипрского «Фэдокса» свои активы.

Суд не встанет на сторону иностранной компании, считает адвокат, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов. Сделка, по его словам, была совершена по всем нормам законодательства — как российского, так и кипрского.

— Скорее всего, российские органы заинтересуются тем фактом, что заполучить такое предприятие пытаются люди, связанные с иностранными спецслужбами, — отметил он.

По его словам, иностранцы ничего не добьются, а суд встанет на сторону законного руководства завода.