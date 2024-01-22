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Несовершеннолетняя девочка погибла при наезде поезда в Самарской области

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки 2007 года рождения на железной дороге. Несовершеннолетнюю сбил поезд.

Трагедия произошла в районе железнодорожной станции Стахановская. По данным НИА «Самара», девочка переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Она дождалась, когда пройдет один поезд, но не заметила второй состав. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК РФ проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Забайкальском крае 17 января грузовой поезд сбил женщину на станции Кручина в Читинском районе. Потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

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