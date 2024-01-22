Медведей пересчитают в Ульяновской области впервые за 15 лет
В Ульяновской области в 2024 году проведут учет численности бурых медведей. Работа будет выполнена впервые за 15 лет.
По данным Ulpravda.ru, бурые медведи внесены в Красную книгу Ульяновской области. При учете численности будут использоваться различные методы. В частности, специалисты проведут визуальный осмотр местности и зафиксируют следы животных.
Учет будет проводиться в период бодрствования медведей — с весны по осень. Также планируется подсчет лосей, косуль, кабанов, зайцев-русаков, волков, рысей, лисиц, белок, глухарей, тетеревов, куропаток и рябчиков.
В департаменте охотничьего хозяйства напомнили, что в регионе завершается осенне-зимний сезон охоты. В течение 20 дней охотники должны направить разрешения на отстрел животных с отмеченными результатами по месту получения документа.