Древесные вредители исчезли из лесов Курганской области

Древесные вредители — черные еловые усачи — исчезли из двух округов Курганской области. Эти насекомые считаются распространителями болезней у растений, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в понедельник, 22 января.

В ведомстве уточнили, что на территории Шадринского округа отменен карантинный фитосанитарный режим и упразднены карантинные зоны по малому черному еловому усачу на общей площади 12,765 тыс. га и по большому черному еловому усачу на общей площади 12,765 тыс. га. В Шатровском округе — на общей площади 62,443 тыс. га.

За последний год вредитель на территории обоих округов не обнаруживался, пишет ИА «Ура.ру». Сотрудники Курганского филиала Центра оценки качества зерна выдали заключение об отмене карантинного режима.

Усачи приносят наибольший вред для лесной промышленности. Насекомое в огромных количествах размножается на гарях, лесных складах и в местах лесозаготовок. Личинки повреждают необработанную древесину, тем самым снижая ее техническую годность.