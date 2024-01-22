Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ элегантной мерой
Мир
Зеленский сообщил о плане Киева закупить в кредит польское вооружение
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ в Европе
Общество
Суд в Москве отправил блогера Блиновскую в СИЗО
Политика
Захарова назвала равнодушием реакцию французского МИДа на гибель наемников
Политика
В Госдуму внесли проект обращения к ООН на фоне атак ВФУ против мирных граждан
Мир
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из фонда мира
Экономика
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
Общество
Ковальчук указал на важность консолидации общества перед выборами президента
Общество
В МИД РФ заявили о необходимости переосмысления консульского учета
Общество
Глава СПЧ призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку
Армия
Сальдо заявил о катастрофичных потерях ВСУ в Херсонской области
Общество
Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ об ударах ВСУ по мирным жителям в ДНР
Мир
МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане
Мир
Политолог объяснил отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США
Сюжет:

Древесные вредители исчезли из лесов Курганской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Древесные вредители — черные еловые усачи — исчезли из двух округов Курганской области. Эти насекомые считаются распространителями болезней у растений, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в понедельник, 22 января.

В ведомстве уточнили, что на территории Шадринского округа отменен карантинный фитосанитарный режим и упразднены карантинные зоны по малому черному еловому усачу на общей площади 12,765 тыс. га и по большому черному еловому усачу на общей площади 12,765 тыс. га. В Шатровском округе — на общей площади 62,443 тыс. га.

За последний год вредитель на территории обоих округов не обнаруживался, пишет ИА «Ура.ру». Сотрудники Курганского филиала Центра оценки качества зерна выдали заключение об отмене карантинного режима.

Усачи приносят наибольший вред для лесной промышленности. Насекомое в огромных количествах размножается на гарях, лесных складах и в местах лесозаготовок. Личинки повреждают необработанную древесину, тем самым снижая ее техническую годность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024