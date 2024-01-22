В КНР спасатели нашли тела восьми жертв сошедшего в провинции Юньнань оползня

В Китае спасатели обнаружили тела восьми человек, погибших в результате схода оползня в провинции Юньнань на юго-западе страны. Об этом сообщает в понедельник, 22 января, телеканал CNN.

«Спасатели обнаружили тела восьми человек. Работы по поиску других людей, похороненных под завалами в результате оползня на юго-западе Китая в понедельник, продолжаются», — передает телеканал.

Как отмечается, к спасательным работам привлечено более 300 человек, десятки пожарных машин и землеройной техники.

Уточняется, что стихийное бедствие обрушилось на горную деревню Ляншуй и несколько других населенных пунктов в провинции Юньнань незадолго до рассвета, когда большинство жителей спали. Всего под завалами оказалось 18 домов, из опасного района было эвакуировано более 500 человек.

Оползень, накрывший несколько китайских деревень в уезде Чжэньсюн сошел рано утром в понедельник. Как сообщалось, под землей оказались 47 человек.

Месяцем ранее не менее 47 человек погибли и более 80 пострадали в результате сильных наводнений и оползней на севере Танзании.