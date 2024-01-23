В России впервые начали разделять отходы при помощи воды

В новом комплексе переработки отходов, который ввели в Тульской области в конце декабря 2023 года, стали применять гидросепарацию твердых коммунальных отходов (ТКО). В Российском экологическом операторе (РЭО) рассказали «Известиям», что это первый завод в отрасли по обращению с отходами, где применяется технология разделения отходов с помощью воды.

«На нем будут использоваться передовые технологии переработки несортированных смешанных коммунальных отходов, а также раздельно собранных коммунальных отходов. Благодаря этим технологиям отбирается и утилизируется более 60% полезных фракций от общего количества. Одной из таких технологий является гидросепарация ТКО, которая позволяет разделить ТКО в зависимости от плотности на фракции в водной среде», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он объяснил, что гидросепарация широко распространена в горнодобывающей промышленности, но в отрасли по обращению с ТКО это первый такой опыт. В то же время он подчеркнул, что на объекте установлено отечественное оборудование.

В РЭО добавили, что преимуществом гидросепарации в сравнении с традиционной сортировкой твердых коммунальных отходов является более высокая доля отбора полезных фракций, которые возможно вовлечь во вторичный оборот. Кроме того, вода — природный нейтрализатор запахов.

«Также применена технология утилизации полимерных и других органических отходов методом термического разложения органического сырья в процессе низкотемпературного пиролиза. В результате получается топливо, которое используется при работе оборудования комплекса, а также зольноуглеродистый остаток, применимый для создания техногрунта», — сказал заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Уточняется, что мощность объекта по обработке ТКО в Тульской области составляет 480 тыс. т в год, по утилизации — 208,8 тыс. т в год. Инвестиции в его создание — около 5,8 млрд рублей.

Ранее, 17 января, в Российском экологическом операторе сообщили, что такие товары, как колготки, пакеты, смартфоны и строительные материалы, дополнили список изделий, подлежащих обязательной переработке. Буцаев рассказал, что всего переработке подлежит 1,3 тыс. товаров. В том числе в обновленный список изделий, подлежащих обязательной переработке, в конце декабря 2023-го добавили строительные материалы, текстиль, электронику, пластиковую упаковку.