Рабочий погиб на территории котельной в Коми

Госинспекция труда проводит проверку по факту гибели рабочего котельной в Удорском районе в Коми. Мужчина зажало механизмом транспортерной ленты.

Инцидент произошел 21 января в поселке Междуреченск. По данным ИА «Комиинформ», сотрудник загружал щепу и попал в механизм ленты. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Инспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также собственную проверку проведет следственный комитет.

В Псковской области несчастный случай зарегистрирован на заводе в Великих Луках. Рука 42-летнего рабочего попала в станок.