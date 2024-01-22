«Народный фронт» завершил сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин сдал пакет документов в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК) России для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Там отметили, что волонтеры движения приняли активное участие в сборе подписей. Например, к тем, кто не мог самостоятельно обратиться в пункт сбора, выезжали активисты движения

«Таким образом, возможность заявить свою гражданскую позицию получил каждый желающий», — добавили в организации.

Кроме того, волонтеры «Народного фронта» посетили блиндаж в Белгородской области. На момент визита в нем находились семь бойцов, единодушно выразивших поддержку Путину.

«Это человек, который несет глубокую идею, смысл. Вдохновляет нас, военнослужащих, на защиту нашей страны. Это человек, который задает боевой дух бойцам, вдохновляет на ратные подвиги», — подчеркнул военнослужащий с позывным Директор.

Ранее в этот день сообщалось, что избирательный штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах. Уточнялось, что в Центризбирком были доставлены 95 коробок с подписными листами.

22 января в Луганской Народной Республике (ЛНР) начали подводить итоги сбора подписей в поддержку Путина. Как сообщила глава регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Анна Еременко, в сборе подписей в ЛНР было задействовано более 60 волонтеров.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.