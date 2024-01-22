На обновление трамвайных путей в Орле потребуется 2,6 млрд рублей

Власти Орла планируют заменить энерго-путевое хозяйства на трех улицах. Обновление трамвайной сети оценили в 2,6 млрд рублей.

На текущий момент проект получил положительное заключение экспертизы. В 2024 году специалисты приступят к подготовке проектно-сметной документации. Трамвайное полотно, электросети, столбы, электро- и слаботочные системы необходимо заменить на улицах Карачевской, Городской и Пушкина. Об этом пишет ИА «Абирег».

Источники финансирования пока не определены. Глава Орловской области Андрей Клычков дал поручение мэру Орла Юрию Парахину и руководителю департамента дорожного хозяйства Алексею Субботину добиться получения средств из федерального бюджета.

Ранее в Саратове отложили запуск скоростных трамваев. Изменения внесены в концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного транспорта. Новый срок — 17 октября 2025 года.