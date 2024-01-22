Запланированные США на Украине кадровые перестановки означают то, что Вашингтон хочет больших изменений. Об этом 22 января заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Штеффан Котре.

«То, что сейчас Вашингтон планирует кадровые перестановки, может означать только то, что они хотят больших изменений <...> Если США решили, что <конфликт> пора закончить, тогда и [президент Украины Владимир] Зеленский должен уйти — это возможно», — сказал он, комментируя слова главы СВР Сергея Нарышкина о наличии у США разрушительного компромата на Зеленского.

Котре допустил, что Вашингтон понимает, что конфликт на Украине проигран, и хочет вывести оттуда своих людей. При этом участие Киева в этих процессах будет минимальным.

Депутат указал и на то, что американцы всегда делают то, что приносит им пользу. Поэтому на данный момент следует смотреть за тем, перенесут ли они выборы на Украине или все же проведут их.

«Ясно, что США располагают максимальным влиянием на Украине. Украина не действует суверенно. Мы все знаем, как развивались события с 2014 года — Виктория Нуланд и ее телефонный разговор о том, кого она видит в правительстве Украины. Или вспомним о трех министрах с американским паспортом», — добавил Котре.

Ранее в этот день Нарышкин сообщил, что Вашингтон под различными предлогами потребовал убрать с руководящих государственных постов тех, кто утратил доверие Бело­го дома, а именно десятки ук­раинских чиновников из команды Зеленского. При этом в противном случае США разгласят данные о коррупции в отношении представителей его окружения. Уточнялось, что речь идет о целых «коррупционных досье».

Также в этот день немецкий политолог Айке Хамер заявил, что режим Зеленского является «исключительно марионеточным правительством под руководством британцев и американцев». Он также добавил, что ключевые руководящие должности на Украине, особенно в военных структурах и спецслужбах, занимают британские или американские советники.

В январе бывший нардеп Украины Андрей Деркач рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства и террористические акты за внебюджетные средства.

До этого, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.