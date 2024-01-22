Передвижные ФАПы посетят несколько районов Брянской области

В Брянской области передвижные фельдшерско-акушерские пункты объедут населенные пункты нескольких районов. Прием пациентов будет вестись с 22 по 28 января.

По данным NASHBRYANSK.RU, медики отправятся в Брянский, Дятьковский, Жуковский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Стародубский и Суражский районы. Работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее в регион поступили 36 автомобилей скорой помощи. Они оснащены всем необходимым оборудованием и пополнят автопарк учреждений здравоохранения.

В 2023 году передвижные ФАПы получили больницы Московской области. Их эксплуатируют в Одинцово, Ногинске, Серпухове, Красногорске, Видном и других муниципальных образованиях.