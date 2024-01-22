Человек погиб при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Мурманской области

В селе Алакуртти на юго-западе Мурманской области случился пожар в пятиэтажном доме, в результате которого один человек погиб и один пострадал. Об этом региональное управление по ГОЧС и ПБ сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пожаре поступила спасателям 22 января в 9:00, горела трехкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажки по улице Нижняя Набережная, 7. Локализация возгорания была объявлена в 9:10, полная ликвидация — в 9:30.

«В результате пожара пострадали два человека: один — госпитализирован, второй — погиб. С помощью спасательного устройства спасены с вышерасположенных этажей 10 жильцов, кошка и собака», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 10 кв. м, уточняет ИА «Би-порт». В тушении были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники.

По факту случившегося прокуратура Кандалакшского района начала проверку. Предварительной причиной пожара в ведомстве называют неосторожность при курении.

Вечером 21 января пожар случился в многоквартирном доме в Туле. В результате погиб 64-летний мужчина.