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Зеленский сообщил о плане Киева закупить в кредит польское вооружение

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, состоявшейся в украинской столице 22 января, сообщил, что Киев будет в кредит закупать оружие у Варшавы.

По словам Зеленского, переговоры с Туском, в ходе которых были затронуты «все аспекты» двусторонних отношений, прошли успешно.

«Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских потребностей — это польский кредит для Украины», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что обсудил с премьер-министром Польши возможность совместного производства оружия в будущем, и поблагодарил Варшаву за новый пакет военной помощи.

Ранее в этот день Туск на совместной пресс-конференции с Зеленским сообщил о планах двух стран по строительству совместных оружейных предприятий.

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До этого, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он призвал продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Дуда подчеркнул, что Варшава передала Киеву «огромное количество военной техники и была одним из организаторов танковой коалиции».

10 января газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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