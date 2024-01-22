Голикова сообщила о снижении числа в РФ работников в простое на 75% за 2023 год

В России число работников в простое за год снизилось на 75%. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по состоянию рынка труда РФ.

«Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% — с 77 тыс. до 19 тыс. человек», — сообщила она.

Она также уточнила, что число российских граждан, работающих в режиме неполного времени, за этот же период сократилось более чем на 76%, а именно с 71 тыс. до 17 тыс. человек.

Кроме того, по данным вице-премьера, безработица в стране по методологии Международной организации труда сохраняется на уровне 2,9%. При этом рост реальной заработной платы за десять месяцев прошлого года составил 7,7%.

Голикова также отметила, что меры поддержки занятости за 2023 год были предоставлены 366 тыс. россиян, 672 тыс. малоимущих граждан заключили социальные контракты.

Ранее, 10 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается минимальный уровень безработицы. Он уточнил, что показателя в 2,9% никогда до этого не было в истории Российской Федерации. Глава государства также отметил большой дефицит кадров в стране.

Месяцем ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%. Он также отметил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства сообщил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.

Помимо этого, российский лидер заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.