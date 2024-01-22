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Голикова сообщила о снижении числа в РФ работников в простое на 75% за 2023 год

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В России число работников в простое за год снизилось на 75%. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по состоянию рынка труда РФ.

«Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% — с 77 тыс. до 19 тыс. человек», — сообщила она.

Она также уточнила, что число российских граждан, работающих в режиме неполного времени, за этот же период сократилось более чем на 76%, а именно с 71 тыс. до 17 тыс. человек.

Кроме того, по данным вице-премьера, безработица в стране по методологии Международной организации труда сохраняется на уровне 2,9%. При этом рост реальной заработной платы за десять месяцев прошлого года составил 7,7%.

Голикова также отметила, что меры поддержки занятости за 2023 год были предоставлены 366 тыс. россиян, 672 тыс. малоимущих граждан заключили социальные контракты.

Кадры в руки: почему в России безработица на историческом минимуме
В ближайшее время экономисты также не ждут ее всплеска

Ранее, 10 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается минимальный уровень безработицы. Он уточнил, что показателя в 2,9% никогда до этого не было в истории Российской Федерации. Глава государства также отметил большой дефицит кадров в стране.

Месяцем ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%. Он также отметил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства сообщил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.

Помимо этого, российский лидер заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

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