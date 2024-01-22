Дело возбудили по факту гибели трех мужчин от отравления газом в Ершове

В городе Ершов Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в частном доме. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

В минувшую пятницу, 19 января, тела трех человек были обнаружены местным жителем в частном доме по улице Восточной. Погибли 44-летний, 55-летний и 71-летний мужчины.

«По предварительным данным, их смерть могла наступить в результате утечки углекислого газа вследствие полного закрытия шиберной задвижки», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначен ряд экспертиз, уточняет ИА «Взгляд-инфо», все обстоятельства устанавливаются.

20 января сообщалось, что в Туле в результате отравления угарным газом погибла супружеская пара и их 17-летняя дочь. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).