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Политолог объяснил конфликт Зеленского и Кличко

Политолог Жарихин объяснил конфликт Зеленского и Кличко разной креатурой
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Фото: TASS/ABACA
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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко был и будет, так как у них разная креатура. Такое мнение политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал в понедельник, 22 января.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Зеленского, заявив, что страна при нем становится всё более авторитарной, передает RT.

По словам политолога, конфликт политиков является следствием развития ситуации на фронтах. Если бы контрнаступление удалось, Кличко бы не критиковал зажим демократии.

Во-вторых, Кличко является креатурой другой команды, сказал политолог.

«Если Зеленский — это креатура американцев, то Кличко — это традиционно креатура немецкая, и поэтому соперничество между ними в явной или неявной форме было всегда. Если сейчас идет кампания со стороны Кличко с критикой Зеленского, то мы можем вспомнить, что какое-то время назад шла кампания со стороны Зеленского и его команды с критикой Кличко», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что решения по смене руководства принимаются не в Киеве. При этом отставка Кличко маловероятна, считает он.

«Это довольно сложно. Надо сказать, что в общем-то он не так уж плохо исполняет свои обязанности, как об этом зачастую говорят, поэтому киевляне в целом его поддерживают. Тем более на фоне провалов по многим вопросам команды Зеленского по Украине», — заключил Жарихин.

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Ранее, 10 января, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для народа это будет победой, сообщается на сайте kp.ru.

До этого, 3 января, газета Corriere della Sera писала, что украинское население теряет веру в Зеленского. По словам автора публикации, украинцы устали от конфликта, а рейтинг президента Украины, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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