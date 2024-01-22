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Боррель признал отсутствие желаемых результатов от контрнаступления ВСУ

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Фото: REUTERS/Stringer
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло желаемых результатов, заявил 22 января в статье для испанской газеты El País Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сегодня снова раздается молва о примирении, и мы снова слышим голоса, утверждающие, что победа Украины невозможна и что поддержка Запада не продлится долго», — отметил он.

Дипломат указал на то, что «прошлогоднее украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов».

По его мнению, вместо того чтобы предлагать примирение, ЕС должен удвоить свои усилия. Он обратил внимание, что промышленность не готова к тому, с чем она столкнулась, так как была рассчитана на мирное время.

Боррель выступил за значительное увеличение европейских производственных мощностей.

«Хотя расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом 2014 года, этот рост происходит недостаточно быстро», — сказал он.

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Ранее, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. Он отметил, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. Он указал на то, что политики западных стран давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают финансировать и снабжать его оружием.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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